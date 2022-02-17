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Makyajsız halini paylaşan Fulya Zenginer çirkin yorumu ifşa etti

17.02.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Küçük Kadınlar' dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer makyajsız haline gelen kötü bir yorumu ifşa etti. Fulya Zenginer paylaşımında "Günlük insandan iğrenme dozumuzu da aldık oh" dedi.

Makyajsız halini paylaşan Fulya Zenginer çirkin yorumu ifşa etti

İlk bebeğini kucağına alacak olmanın heyecanını yaşayan Fulya Zenginer takipçisinin yorumunu ifşa etti. Cilt bakımıyla ilgili çektiği bir videoya yapılan yorumu paylaşan Zenginer, "Günlük insandan iğrenme dozumuzu da aldık oh" dedi.

Oyuncuya yapılan yorumda; "Bir insan neden leke için dermatoloğa gidip lazer tedavisi olmaz. Bir de oyuncu olacak bunlar. BB kremsiz dışarı çıkılmayacak bir cilt tipi var. İki tane güneş lekesi dert eden ben herhalde bu şekilde cildim olsa sinirden aynalara küserdim" ifadeleri yer alıyor.

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"AĞLADI İYİ Mİ?"

Zenginer ise bu yoruma cevaben, "Çok iğrenç birisiniz. Yerinizde olsam insan içine çıkmam" yazdığını belirtiyor. Ardından bir yorum daha yapan kullanıcının sözleri ise şöyle:

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"O iğrenç ciltle siz insan içine çıkmayın mümkünse. Bir de sivilcen de var. İlk önce cilt bakımı yapsa keşke. Sonra cevap yazsaydı ne güzel olurdu, trajikomik. Güneş kremi yaz kış eksik etme yoksa o yüz kapkara leke dolacak. Kusurları dedik ağladı iyi mi."

Bu sözlere kayıtsız kalamayan güzel oyuncu, "Senin kalbin kötü; bunun kremle, ilaçla, lazerle geçeri yok. Allah şifa versin" dedi.


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Fulya Zenginer
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