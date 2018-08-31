MAGAZİN

Makyajsız videosu olay olmuştu! Hadise'den bir paylaşım daha

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.08.2018 17:14 | Son Güncelleme

Makyajsız dans videosuyla gündem konusu olan Hadise, konserde giydiği kırmızı elbisesi ve siyah uzun çizmesiyle eleştirilere cevap niteliğinde pozlar paylaştı

Makyajsız videosu olay olmuştu! Hadise'den bir paylaşım daha

Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında verdiği konserle hayranlarını coşturdu. Kırmızı elbisesi, siyah uzun çizmeleri ile sahneye çıkan Hadise dansları ve şarkılarıyla konsere katılan binlerce hayranını büyüledi.

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YAPTIĞI PAYLAŞIMLARLA ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Makyajsız dans videosu ile sosyal medyada çok konuşulan Hadise, Mersin konserinde cesur dansı ve giydiği kırmızı kıyafetiyle kendisini eleştirenlere cevap verdi. Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı makyajsız paylaşımlarıyla takipçilerinden geçersiz not almıştı.

Hadise'nin makyajsız dans videosu olay oldu!Hadise'nin makyajsız dans videosu olay oldu!

Şarkıcı, gelen eleştirilerden sonra, Mersin'de verdiği konser öncesinde ve sonrasında, eleştirilere karşılık verir nitelikte pozlar paylaştı. Instagramın hikaye kısmında makyaj malzemeleri ile poz veren Hadise, "The only constant in the world is change" / "Dünyadaki tek sürekli olan şey değişikliktir" notunu paylaştı.

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Hadise hadise makyajsız

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