MAL kan grubu nedir ve MAL kan grubu kimlerde var? MAL kan grubunun açılımı

MAL kan grubu, genel olarak bazı hayvan türlerinde özellikle de sığır gibi memeli hayvanlarda görülüyor. İnsanlarda çok nadir olarak görülen bu kan grubu, belirli genetik durumlarla ilişkilidir. Genetik geçiş sebebiyle nadir olarak ortaya çıkabilse de, insan nüfusunda yaygın görülen bir kan grubu değildir. MAL kan grubu kan grupları arasında 47. sırada yer alır ve açılımı miyelin ve lenfosit protein (Myelin and Lymphocyte protein) anlamı taşır.

MAL kan grubu nedir?

İngiliz bilim insanları 50 yıl kadar süren araştırmalar sonucunda moleküler eksiklik sayesinde insanlarda yeni bir kan gurubu sistemi keşfettiler. MAL kan grubu insanlarda çok nadir görülen kan gruplarından biridir. 1972 yılında keşfedilen AnWj adı verilen bir antijen varlığından sonra, bu antijenin MAL proteiniyle ilişkili olduğu tespit edildi. Uzun yıllar boyunca genetik yapısı ve nasıl işlediği bilinmese de araştırmacılar yaptıkları uğraşlarla antijenin MAL proteini üzerinde taşındığını buldu ve yeni bir kan grubu sistemi olan MAL kan grubu ortaya çıktı. MAL proteini aynı zamanda hücre zarlarını sabit tutma ve hücre taşınmasına yardımcı olmada da önemli bir rol oynuyor.

MAL kan grubunun açılımı nedir?

Kan grupları oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. En çok bilinen kan grupları ise A Rh + ve AB Rh+'dır. Şu ana kadar tanınmış 47 kan grubu sistemi bulunur. Bu kan grupları arasında yer alan ve 47. sırada olan, MAL kan grubu 1972 yılında keşfedilmiştir.

Genetik arka planı şimdiye kadar bilinmeyen AnWj antijenine ev sahipliği yapan bu yeni kan grubu sistemi, nadir hastaların tanımlanmasına ve tedavi edilmesine olanak sağlıyor. İnsanlarda kırmızı kan hücrelerinin dışında antijen olarak adlandırılan proteinler bulunur. Fakat küçük bir insan grubu bu proteinlerden yoksundur. Bilim insanları laboratuvarlarda yapmış oldukları araştırmalar sonucunda bu antijenden yoksun olan hastaları tespit edecek testi bularak nadir olan MAL kan türü için bağışçılar bulmayı kolaylaştırdı.

MAL kan grubunun açılımı Miyelin ve lenfosit protein (Myelin and Lymphocyte protein) anlamı taşır. MAL kan grubu adını bu proteinlerle bağlantılı olan AnWj antijeninden almaktadır.

MAL kan grubu özellikleri nelerdir?

Dünya genelinde insanların yüzde 99,9'undan fazlasının AnWj-pozitif olduğu tahmin edilen bir durum. AnWj antijeni MAL proteinini üzerinde taşıdığından dolayı bu yüzde 99,9'lük dilimdeki insanların kırmızı kan hücrelerinde tam uzunlukta bir MAL proteini yer alıyor. Fakat AnWj-negatif olan bireylerin hücrelerinde bu protein bulunmuyor. MAL kan grubu özellikleri arasında bu proteinin bulunmaması yer alıyor. Bu durumun en yaygın sebepleri arasında hematolojik bozukluklar ve bazı kanser türleri bulunuyor. Çok nadir olsa da genetik nedenler de bu duruma sebebiyet verebiliyor.

MAL kan grubu kimlerde var?

MAL kan grubu insanlarda çok nadir görünen kan grupları arasında yer alır. Bu kan grubuna sahip olan bireyler genel olarak AnWj-negatif olduğu için MAL kan grubuna sahip. Pozitif olan bireylerde kırmızı kan hücrelerinde MAL proteini tam uzunlukta bulunuyor. Fakat negatif olan bireylerin hücrelerinde bu protein mevcut olmadığı için bu yeni kan grubu görülüyor. AnWj-negatif olan bireyler genellikle hematolojik bozukluğa sahip olan bireyler oluyor. Bazı kanser türleri de bireyin bu kan grubuna sahip olmasına neden oluyor.