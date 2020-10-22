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Mal paylaşımı boşanma davası kapsamında mı istenir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 14:48 | Son Güncelleme

Mal paylaşımı ile ilgili merak edilenleri anlatan Avukat Bahar Varol, boşanma davası kapsamında istenip istenmeyeceği sorusunu yanıtladı. İşte konuyla ilgili merak edilenler...

Mal paylaşım davaları tamamen ayrı bir davadır. Genellikle karıştırılır, yani boşanmaya gelen kişi aynı zamanda evle ilgili taleplerini iletir fakat bu iki ayrı dava olarak görülür.

Eş zamanlı olarak açılabilen bu iki davadan boşanma davası; boşanma, velayet, nafaka ve tazminat konularıyla sınırlıdır. Mal paylaşım davası ise tamamen evlilik birliği içerisinde edinilmiş ortak malların taraflar arasında bölüşülmesiyle ilgilidir. İki ayrı davadır, eş zamanlı olarak açılır.

Mal paylaşım davasının sonuçlanması boşanma davasının kesinleşmesine bağlıdır. Eğer boşanma gerçekleşmezse evlilik birliği devam edeceği için mal paylaşım davasında herhangi bir karar verilemez ve dava ret olur.

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