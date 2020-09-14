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Mal paylaşımı cinayetinde zanlılar tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 11:18 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde iki kardeş arasında mal paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden kadının cinayet zanlıları tutuklandı.Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Hacıbozlar Mahallesi’nde babaları ölen kardeşler Bahri D.

Burhaniye ilçesinde iki kardeş arasında mal paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden kadının cinayet zanlıları tutuklandı.
Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Hacıbozlar Mahallesi’nde babaları ölen kardeşler Bahri D. ve Ramazan D. arasında iddiaya göre mal paylaşımı nedeniyle sorunlar yaşandı. Son olarak Ramazan D.’ye kalan evin bahçe kısmından yol geçtiği öğrenildi. Kadastrocular da köye gelerek yolun geçtiği kısmı belirledi ve çit çekildi.
Akşam saatlerinde ise Bahri D. ve Ramazan D. arasından çıkan tartışma büyüdü ve Bahri D.’nin oğulları Ali D. ve Aykut D. de kavgaya karıştı. Çiğdem D. de ayırmak için eşi Ramazan D.’nin yanına gittiğinde, Bahri D.’nin oğulları Ali D. ve Aykut D. bu sefer Çiğdem D.’yi darp etmeye başladı. Ramazan D. olay sırasında daha fazla darp edilmemek için evine sığındı. Kavganın ardından baba ve oğulları evlerine giderken, bölgedeki sesi ve gürültüleri duyan köylüler, Çiğdem D.’yi yerde hareketsiz yatarken gördü.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Çiğdem D.’nin öldüğünü belirledi, jandarma Bahri D. ile oğulları Ali D. ve Aykut D.’yi gözaltına aldı. Otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Çiğdem D.’nin cenazesi Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi’nde defnedilirken, Bahri D. ve oğulları Ali D. ve Aykut D. gece saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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