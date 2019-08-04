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Mal paylaşımı yüzünden kardeşi tarafından bıçaklanan ağabey öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 15:57 | Son Güncelleme

Gaziantep’te iki kardeş arasında mal paylaşımı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti.Olay, geçen Cuma günü Karkamış ilçesine bağlı Yeşerti Mahallesi’nde meydana geldi.

Mal paylaşımı yüzünden kardeşi tarafından bıçaklanan ağabey öldü

Gaziantep’te iki kardeş arasında mal paylaşımı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti.
Olay, geçen Cuma günü Karkamış ilçesine bağlı Yeşerti Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında fıstık paylaşımı yüzünden husumet bulunan kardeşler Mustafa Kemal G. ve Mahmut G. kavga etti. Bu sırada Mahmut G., ağabeyi Mustafa Kemal G.’yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralı ağabey yakınları tarafından Nizip Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Mustafa Kemal G. yaşamını yitirirken ölüm haberini alan kardeşi Mahmut G. kaçtı.
Mustafa Kemal G.’nin cenazesi bugün Yeşerti Mahallesi’nde toprağa verildi.
Hastanede ağabeyinin ölüm haberini alması sonrası firar eden Mahmut G. ise dün Şahinbey Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu. Nizip’te adliyeye sevk edilen Mahmut G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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