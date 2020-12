Mal varlığına el konulan Can Dündar’ın yargılanmasına devam edildi

Can Dündar’ın Cumhuriyet Gazetesi’nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğrafları yayınladığı gerekçesiyle yargılandığı davada avukatları reddi heyet talebinde bulundu.

Can Dündar, Cumhuriyet Gazetesi’nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğrafları yayınladığı gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezasına çaptırılmış ve cezası Yargıtay tarafından bozulmuştu. Dündar, kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanmaya başlanmıştı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı olarak görülen duruşmada Can Dündar’ın avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı ve MİT Müsteşarlığı avukatları hazır bulundu. Dündar’ın avukatlarının, sanık hakkında verilecek olan ceza miktarının ağır olacağı gerekçesiyle bozma ilamına karşı beyanların alınmasından sonra yargılama devam edilmesine yönelik itirazda bulunduğunu kaydeden mahkeme, itirazı reddetti.

Duruşmada, sanık Can Dündar’ın avukatları reddi heyet talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, bu talebin dosyanın geldiği aşama göz önüne alınarak yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, talebin reddedilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Dündar’ın avukatlarına reddi heyet talebinin geri çevrilmesine itirazları için 7 günlük süre verilmesine karar vererek duruşmayı 23 Aralık’a erteledi.