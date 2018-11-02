Mal varlığına karşı işlenen suçlar azaldı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, alınan güvenlik önlemleri sayesinde, mal varlığına karşı işlenen tüm suçlarda, bu yılın 10 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,5 azalma yaşandığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, tüm il emniyet müdürlüklerince suçun önlenmesi, suç işleyen kişilerin yakalanması, suçlarda caydırıcılığın artırılması ve kamu vicdanının rahatlatılması amacı ile okul çevrelerinde, günübirlik evlerde ve parklarda, şüphelilerin kontrol edilerek aranan kişilerin yakalanması, çalıntı araçlar ve motosikletlerin bulunmasına yönelik "Güven-Huzur" uygulamaları yapıldığı hatırlatıldı.

Bir yandan asayiş politikalarının uygulandığı, diğer yandan çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başladığı, motorize ve yaya devriye sayısının güçlendirilerek, sokakta polisin görünürlüğünün arttırıldığı belirtilen açıklamada, suçtan elde edilen gelirlerin tespit edilmesi amacıyla uzman personelden oluşan Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliklerinin kurulduğu bildirildi.