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Mal varlığına karşı işlenen suçlar yüzde 15 azaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2018 17:37 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı şehirlerde alınan sıkı güvenlik önlemleri sayesinde hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, yağma, kapkaç gibi mal varlığına karşı işlenen tüm suçlarda bu yılın ilk 8 ayında yüzde 15'lik azalma yaşandığını açıkladı.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı şehirlerde alınan sıkı güvenlik önlemleri sayesinde hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, yağma, kapkaç gibi mal varlığına karşı işlenen tüm suçlarda bu yılın ilk 8 ayında yüzde 15'lik azalma yaşandığını açıkladı.
Şehirlerde alınan sıkı güvenlik önlemleri, oto hırsızlığı, evden hırsızlık, yankesicilik, yağma (gasp), dolandırıcılık gibi mal varlığına karşı işlenen suçları azalttı. Bu yılın ilk sekiz ayında mal varlığına karşı işlenen tüm suçlarda geçen yılın aynı dönemine göre 15’lik azalma yaşandı. 2018’in ilk sekiz ayında mal varlığına karşı toplam 360 bin 670 olay meydana gelirken, geçen yıl olay sayısı 423 bin 900 olmuştu. Bu yıl, geçen yılın ilk 8 ayına göre, mal varlığına karşı işlenen suçları aydınlatma oranında ise yüzde 5’lik bir artış yaşandı. Buna göre mal varlığına karşı işlenen suçların yüzde 40’ı, yani olayların 145 bin 863’ü aydınlatıldı.
EN ÇOK İŞLENEN 9 SUÇ, YÜZDE 26 AZALDI
Emniyet ve jandarma birimlerince uygulanan huzur ve güven operasyonları ve çarşı mahalle bekçilerinin göreve başlamasıyla birlikte ülke genelinde, oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, evden hırsızlık, yankesicilik, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı, kapkaç, yağma (gasp), dolandırıcılık olmak üzere mal varlığına karşı en çok işlenen 9 suçta yüzde 26,4’lük bir azalma oldu
YANKESİCİLİK YÜZDE 27, KAPKAÇ YÜZDE 20 AZALDI
Bu yıl, geçen yıla göre oto hırsızlığı yüzde 35,4, otodan hırsızlıkta yüzde 32, işyerinden ve kurumdan hırsızlıkta yüzde 29, evden hırsızlık yüzde 28, yankesicilik yüzde 27, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı yüzde 24, kapkaç yüzde 20, yağma (gasp) yüzde 14, dolandırıcılık yüzde 9 azaldı. Bu yılın ağustos ayında mal varlığına karşı meydana gelen tüm olaylar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azaldı. Oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, evden hırsızlık, yankesicilik, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı, kapkaç, yağma (gasp), dolandırıcılık gibi mal varlığına karşı en çok işlenen 9 suçta ise bu oran yüzde 30 oldu.
BEKÇİLERİN GÖREVE BAŞLAMASI ETKİLİ OLDU
Mal varlığına karşı meydana gelen olayların sayısında bu düşüşün nedeni; şehirlerde asayiş politikalarının uygulanması, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlamasının yanı sıra motorize ve yaya devriye sayısının güçlendirilip polisin görünürlüğünün artırılması, günübirlik evlerde ve parklarda şüpheli şahısların kontrol edilmesi, yürütülen huzur güven operasyonları etkili oldu.

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