Mal varlığına karşı işlenen tüm suçlar yüzde 15 azaldı

İçişleri Bakanlığınca, Emniyet ve Jandarma Asayiş birimlerince alınan güvenlik önlemleri sayesinde hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı gibi mal varlığına karşı işlenen tüm suçlarda bu yılın 8 ayında yüzde 15 oranında azalma yaşandığı, mal varlığına karşı en çok işlenen 9 suçta ise bu oranın yüzde 26'yı bulduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet ve Jandarma Asayiş birimlerince alınan güvenlik önlemlerinin işe yaraması sonucu hırsızlık, yağma, kapkaç, yankesicilik gibi mal varlığına karşı işlenen suçlarda büyük düşüş yaşandı.

Yılın 8 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre mal varlığına karşı işlenen tüm suçlar yüzde 15 azalarak, 423 bin 900'den 360 bin 670'e düştü.

Aynı dönemde, mal varlığına karşı işlenen suçları aydınlatma oranında yüzde 5'lik artış yaşanırken, bu suçların yüzde 40'ına karşılık gelen 145 bin 863 olay aydınlatıldı.

- En çok işlenen 9 suç, yüzde 26 azaldı

Emniyet ve jandarma birimlerince uygulanan huzur ve güven operasyonları ve çarşı mahalle bekçilerinin göreve başlamasıyla ülke genelinde oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, evden hırsızlık, yankesicilik, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı, kapkaç, yağma (gasp), dolandırıcılık olmak üzere mal varlığına karşı en çok işlenen 9 suçta yüzde 26,4'lük azalma oldu.