HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mal varlığını gizlediği iddiaları ortaya atılan Hırvatistan Sağlık Bakanı görevden alındı

Mal varlığını gizlediği iddiaları ortaya atılan Hırvatistan Sağlık Bakanı görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 13:57 | Son Güncelleme

Mal varlığını gizlediği iddiaları ortaya atılan Hırvatistan Sağlık Bakanı görevden alındı

ZAGREB (AA) - Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, hakkında malvarlığı ile ilgili yalan beyanda bulunduğu iddiaları ortaya atılan Sağlık Bakanı Milan Kujundzic'i görevden aldı.

Hükümeti Sözcüsü Marko Milic, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kujundzic'in Başbakan Plenkovic'in kararıyla görevinden alındığını duyurdu.

Başbakan Plenkovic ise son olarak dün Kujundzic ile görüştüğünü aktararak, "Sağlık Bakanlığımızın küresel bir sorun haline gelen koronavirüs ile ilgilenmesi gerekirken Bakanımız son dönemde kendi sorunlarıyla uğraşıyordu." ifadelerini kullandı.

Plenkovic, yeni sağlık bakanının adını yarın açıklayacağını söyledi.

Bu arada, hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yapan Kujundzic, malvarlığını bilerek gizlemediğini ileri sürerek "beyanda bir hatanın söz konusu olduğunu" savundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Saçtan cilde soğan suyunun faydaları!Saçtan cilde soğan suyunun faydaları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Andrej Plenkovic Hırvatistan sağlık bakanı

En Çok Okunan Haberler

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

İstanbul’da korkunç kaza

İstanbul’da korkunç kaza

Çifte indirim geliyor

Çifte indirim geliyor

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Baykal, hastaneden taburcu edildi (Deniz Baykal'ın sağlık durumu nasıl?)

Hastaneye kaldırılmıştı! Yeni gelişme

Sinop'ta aç kalan kurtlar köpeği yedi

Sinop'ta aç kalan kurtlar köpeği yedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 'deprem' kararı! İki buçuk katına çıkarıldı

İBB'den 'deprem' kararı! İki buçuk katına çıkarıldı

Aç bırakıp ölüme terk ettiler

Aç bırakıp ölüme terk ettiler

Son dakika: Elazığ'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Elazığ'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika: Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.