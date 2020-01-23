Malaga beyaza büründü

İspanya’nın plajlarıyla meşhur kenti Malaga’da etkili olan kar yağışı ve dolu fırtınasıyla şehir beyaza büründü. Yoğun kar yağışı ve dolu fırtınası nedeniyle şehirde turuncu alarm verildi.

İspanya’nın plajlarıyla ünlü Malaga kenti, dolu fırtınası ve yağan kar ile beyaza büründü. Şehrin sakinleri sabaha kar manzaralarıyla uyandı. Kıyı kentinde yüzyılda bir yağan kar nedeniyle şehir sakinleri sosyal medyayı kar manzaralarıyla doldururken birçok kişi yaşanan dolu fırtınasını da bu zamana kadar gördükleri en büyük dolu fırtınası olarak değerlendirdi.

Malaga doğumlu ünlü aktör Antonio Banderas da sosyal medya hesabından yağan karın fotoğrafını paylaşarak “Malaga beyaza uyandı. Goya ödül törenine gelecekler, kayak takımlarınızı unutmayın” dedi. Ağır dolu fırtınası ve kar yağışı Malaga Kent Konseyi’ni kısmi bir acil durum planını uygulamak zorunda bıraktı. İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı da (AEMET) şehirdeki "önemli bir meteorolojik risk var" anlamına gelen turuncu alarmı etkinleştirerek, vatandaşlara hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

