"Malakan peyniri" yeniden gün yüzüne çıkartıldı

CÜNEYT ÇELİK - Rus Çarı II. Aleksandr tarafından 141 yıl önce Kars'a yerleştirilen Malakanların yaptığı ancak son yıllarda unutulmaya yüz tutan Malakan peyniri yeniden üretilip sofralara sunulmaya başlandı.

Türkiye'de peynir üretiminde önemli yere sahip Kars'ta, büyükbaş hayvanlarını yazın yüksek rakımlı zengin floraya sahip yaylalarda besleyen, kışın da ahırlarda besiye alan vatandaşlar elde ettikleri sütlerle peynir üretiyor.

Daha önceleri bölgede yaşayan Malakanlarca eylül ve mart ayı arasındaki dönemde inek sütünden üretilen Malakan peyniri, bir süre önce kentin Boğatepe köyünde yeniden üretilmeye başlandı.

Böylece yeniden gün yüzüne çıkartılıp kaybolması önlenen Malakan peyniri, ağızda süt ve krema tadı bırakması ve lezzeti ile çocuklar başta olmak üzere kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı ve mandıra sahibi İlhan Koçulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars'ta dönemine göre peynir yapıldığını söyledi.

Malakan peyniri hakkında bilgi veren Koçulu, "Malakanlar, Kars bölgesinde geçmişte Cumhuriyet dönemi öncesinde yaşayan bir topluluktur. Malakanlar, 1877 yılı sonrası Rus Çarı II. Aleksandr tarafından bölgeye yerleştirilmiştir. Malakan peyniri de onların bize bıraktığı bir miras. Bunun temel özelliği kulak memesi gibi yumuşacık olması." dedi.