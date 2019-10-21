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Malatya- Adıyaman sınırında kavga: 5 yaralı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 13:44 | Son Güncelleme

Adıyaman'a sınır olan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'ndeki yaylada, yol çalışması yapılan yere gelen Adıyamanlı yaklaşık 100 kişi, bölgenin kendi illerinin sınırında olduğunu ileri sürdü.

Adıyaman'a sınır olan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'ndeki yaylada, yol çalışması yapılan yere gelen Adıyamanlı yaklaşık 100 kişi, bölgenin kendi illerinin sınırında olduğunu ileri sürdü. Sınır yüzünden çıkan kavgada, 5 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesinin Kozluk Mahallesi'nde bulunan yaylada, Malatyalılar tarafından yol çalışması başlatıldı. Yaylaya, çalışmalar sırasında dün gelen yaklaşık 100 kişilik Adıyamanlı grup, bölgenin kendi illeri sınırında kaldığını savunup, yol yapımının durdurulmasını istedi. Adıyaman'dan gelen kalabalık, iddiaya göre, yol çalışmalarını yürüten kişilere saldırdı. Sınır yüzünden çıkan kavgada, 5 kişi yaralandı. Olayın ardından Kozluk Mahallesi'nin sakinleri, saldırganlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kozluk Mahallesi'nin muhtarı Ali Ercan, yaylada yol yapım çalışması sırasında, Adıyaman'dan gelen kişilerin kendilerine saldırdığını belirterek, şunları söyledi:
"Burada yaylaya yol götürmek için çalışma yapıyoruz. Burası bizim il sınırlarımız içinde ve biz kullanıyoruz. Dün 100 kişilik grup geldi. Burada bizim çobanımıza karışmışlar. Biz konuşmak için geldiğimizde bize de saldırdılar. Eğer bizimse bize versinler, Adıyaman'ınsa onlara versinler. Biz de ona göre davranalım ve bir daha buraya gelmeyelim. Böyle olaylar yaşamak istemiyoruz. Bölgede açılan taş ocağı vardı. Malatya'dan ruhsat verilmedi. Onlar gidip, Adıyaman'da ruhsat aldılar. Kadastro sınırını getirip taş ocağını içine aldılar ve böylece Malatya sınırı, yaklaşık 7 kilometre içeri çekildi. Mesele bundan ibaret."
Olayda kendisiyle birlikte 5 kişinin yaralandığını anlatan muhtar Ercan, saldırganlardan şikayetçi olduklarını söyledi.
Yaylayı yıllardır kendilerinin kullandığını belirten Kozluk Mahallesi'nin sakinleri ise soruna çözüm bulunmasını istedi.

Görüntü Dökümü
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- Kalabalıktan görüntü
- Muhtarı Ali Ercan'ın konuşması
- Vatandaşların açıklamaları
- Sınırdan detay
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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