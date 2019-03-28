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Malatya Arguvan'da 4.1 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 07:40 | Son Güncelleme

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya Arguvan'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.19'da merkez üssü Arguvan olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının yerin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Arguvan deprem

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