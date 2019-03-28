Malatya Arguvan'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye g\u00f6re, saat 07.19'da merkez \u00fcss\u00fc Arguvan olan 4,1 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem kaydedildi.\nSars\u0131nt\u0131n\u0131n yerin yakla\u015f\u0131k 7 kilometre derinlikte meydana geldi\u011fi belirlendi. Farkl\u0131l\u0131klar\u0131m\u0131z hi\u00e7 bu kadar g\u00fczel olmam\u0131\u015ft\u0131! \u0130\u015fte geneti\u011fi benzersiz k\u0131lan 15 ki\u015fi\u015earampole devrilen ara\u00e7taki 5 ki\u015fi yaraland\u0131Gece yar\u0131s\u0131 \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7eviren g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! Bu halde buldular
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