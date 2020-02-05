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Malatya Arguvan'da feci kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 11:48 | Son Güncelleme

Malatya Arguvan'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Malatya Arguvan'da feci kaza

Arguvan - Malatya karayolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olayın ardından bölgeye ambulans ve güvenlik güçleri sevk edilirken, kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Her iki araçta bulunan T.B., Ö.Pi., M.I., M.D. ve Y.İ. isimli yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası iki araç da hurdaya dönerken, olay yerine gelen Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva ve İlçe Emniyet Amiri İbrahim Bozkuş’dan kazayla ilgili bilgi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Malatya trafik kazası

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