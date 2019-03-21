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Malatya, art arda 3 depremle sallandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 09:28 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Arguvan ilçesinde bu sabah birer saat arayla Richter ölçeğine göre sırasıyla 3,1, 3.6 ve 4.1 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi.

MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Arguvan ilçesinde bu sabah birer saat arayla Richter ölçeğine göre sırasıyla 3,1, 3.6 ve 4.1 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı depremler, kısa süreli paniğe neden oldu.
Malatya'nın Arguvan ilçesi, bu sabah birer saat arayla 3 depremle sallandı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın tespitlerine göre, ilk deprem saat 06.48'de oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan depremin büyüklüğü ise 3.1 olarak ölçüldü.
Bu depremin ardından bölge, saat 07.46'da 3.6, saat 08.51'de ise 4.1 büyüklüğünde iki depremle daha sallandı. Bu depremin derinlikleri ise sırasıyla 7 ve 6.99 kilometre ölçüldü.
Depremler, kent merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Paniğe neden olan depremlerde, ilk belirlemere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüklerini ve merkez üslerini sırasıyla 3.2 Arguvan ilçesi Güveçli Mahallesi, 3.9 Arguvan ilçesi Kavacık Mahallesi ve 4.4 Arguvan ilçesi Hakverdi Mahallesi olarak açıkladı.

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