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MALATYA Atatürk'e hakaret eden öğretmene gözaltı 2

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 23:17 | Son Güncelleme

MALATYA Atatürk'e hakaret eden öğretmene gözaltı 2

MALATYA Atatürk'e hakaret eden öğretmene gözaltı 2

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