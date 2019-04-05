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Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde devir teslim töreni 

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2019 21:23 | Son Güncelleme

MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Selahattin Gürkan, düzenlenen törenle Büyükşehir Belediye eski Başkanı Hacı Uğur Polat'tan görevi devraldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde devir teslim töreni 

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Selahattin Gürkan, düzenlenen törenle Büyükşehir Belediye eski Başkanı Hacı Uğur Polat'tan görevi devraldı.
Devir teslim için Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törene, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, kurum temsilcileri ile birçok kişi katıldı. Dua edilip, kurban kesilen törende konuşan Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hacı Uğur Polat, "Malatya halkı her seçimde rekor kırarak AK Parti'ye çok büyük destek verdi. 31 Mart Yerel seçimlerinde de rekor bir oyla destek verdiniz. Sayın Başkan Selahattin Gürkan, kadim ilçemiz Battalgazi’de uzun yıllar belediye başkanlığı yaptı. 31 Mart'tan önce bir görev tebliğ edildi. Ak bir sayfa açarak hep birlikte çalıştık. Malatya halkı olarak bundan sonra da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında Beydağı gibi duracağız. Sayın Başkanımın bayrağı çok daha ilerilere götüreceğinden eminim. Bu süreçte onun daima yanında olacağız. Kendisine başarılar diliyor, saygılar sunuyorum" dedi.
24 Kasım 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı isteği ile Malatya halkına hizmet etmek için yola çıktığını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise şöyle konuştu:
"Sayın Cumhurbaşkanımız şehrin emini olarak 'Her kesimi kucaklayacak, herkese hitap edeceksiniz. Malatya'nın istikbaline ve geleceğine sahip çıkacaksınız' dedi ve kutlu dava için yola çıktık. Gönül belediyecilik destanının Malatya’da yapılması için sokak sokak, ev ev gezdik. 31 Mart'ta evler, sokaklar, mahalleler sesini birleştirdi ve gönül belediyeciliği rekor bir oyla Malatya’da kazandı. Medeniyetin doğduğu bu şehirde milletin verdiği görev ağır ve zor olsa da, milletimizin destek ve gayretleriyle zoru kolaya dönüştüreceğiz. Çıktığımız bu yolda dün dediğimiz gibi bugün de şemsiyemiz gökyüzüdür, hizmette güneş gibi olacağız. Bizim hizmet anlayışımız gökyüzü ve güneş gibi olacağız. İlçe Belediyelerimiz ile birlikte el ele vererek Anadolu'yu Anayurt Yapan şehirde yeni destanları hep birlikte yazacağız. Seçimlerin kaybedeni yoktur. Bu bir bayramdır bu bayram Malatya'mıza hayırlı olsun. Sorumluluğumuzun bilinci ve idraki içerisinde Malatya'mızı emin adımlarla ileri götürmenin gayreti içinde olacağız. Bayrağı aldığımız yerden daha ileri noktalara taşıyacağız. Malatya'mıza şimdiye kadar hizmet etmiş bütün belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize, kanaat önderlerimize kalbinde ve içinde dua eden bütün gönüldaşlarımıza teşekkür ediyor, kutluyorum."
Törenden sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına geçen Başkan Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediye eski Başkanı Hacı Uğur Polat'tan kentin anahtarını teslim aldı.

FOTOĞRAFLI

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde devir teslim töreni Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde devir teslim töreni Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde devir teslim töreni Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde devir teslim töreni

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