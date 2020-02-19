Malatya'da 273 bina acil yıkılacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 481 kişinin sağlık kuruluşlarına müracaat ettiği Malatya'da, hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin tedavisi sürüyor.

HASARLI BİNALAR VE ACİLEN YIKILACAK BİNALAR



Pütürge ilçesinde 1082, Battalgazi'de 1044, Kale'de 843, Doğanyol'da 457, Yeşilyurt'ta ise 159 olmak üzere 3 bin 585 binada 6 bin 811 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğu belirlendi.

273 BİNA ACİL YIKILACAK



Doğanyol ilçesinde 132, Battalgazi'de 97, Pütürge'de 27, Kale'de 11, Yeşilyurt'ta ise 6 bina acil yıkılacak.

Ayrıca, Battalgazi'de 3 bin 508, Pütürge'de 909, Yeşilyurt'ta 619, Kale'de 763, Doğanyol'da ise 396 olmak üzere toplam 6 bin 195 binada, 20 bin 760 bağımsız bölümün az hasarlı olduğu tespit edildi.

BÖLGEDEKİ YARDIMLAR



Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi'de 286 kişiye eşya yardımı kapsamında 1 milyon 805 bin lira, 1634 yıkık ve hasarlı ev sahibine 12 milyon 958 bin lira, Battalgazi, Pütürge, Kale, Doğanyol ve Yeşilyurt ilçelerinde yıkık derecede hasarlı evde ikamet eden 375 kiracıya 1 milyon 227 bin 500 lira, depremde yakını vefat eden 3 kişiye 30 bin lira, 88 yaralıya ise 88 bin lira olmak üzere toplamda 16 milyon 108 bin 500 liralık nakdi yardım yapıldı.