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Malatya'da 273 bina acil yıkılacak

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2020 10:55 | Son Güncelleme

Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında 3 bin 585 binanın ağır, 6 bin 195 binanın az hasarlı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Malatya'da 273 bina acil yıkılacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 481 kişinin sağlık kuruluşlarına müracaat ettiği Malatya'da, hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin tedavisi sürüyor.

HASARLI BİNALAR VE ACİLEN YIKILACAK BİNALAR

Pütürge ilçesinde 1082, Battalgazi'de 1044, Kale'de 843, Doğanyol'da 457, Yeşilyurt'ta ise 159 olmak üzere 3 bin 585 binada 6 bin 811 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğu belirlendi.

273 BİNA ACİL YIKILACAK

Doğanyol ilçesinde 132, Battalgazi'de 97, Pütürge'de 27, Kale'de 11, Yeşilyurt'ta ise 6 bina acil yıkılacak.

Ayrıca, Battalgazi'de 3 bin 508, Pütürge'de 909, Yeşilyurt'ta 619, Kale'de 763, Doğanyol'da ise 396 olmak üzere toplam 6 bin 195 binada, 20 bin 760 bağımsız bölümün az hasarlı olduğu tespit edildi.

BÖLGEDEKİ YARDIMLAR

Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi'de 286 kişiye eşya yardımı kapsamında 1 milyon 805 bin lira, 1634 yıkık ve hasarlı ev sahibine 12 milyon 958 bin lira, Battalgazi, Pütürge, Kale, Doğanyol ve Yeşilyurt ilçelerinde yıkık derecede hasarlı evde ikamet eden 375 kiracıya 1 milyon 227 bin 500 lira, depremde yakını vefat eden 3 kişiye 30 bin lira, 88 yaralıya ise 88 bin lira olmak üzere toplamda 16 milyon 108 bin 500 liralık nakdi yardım yapıldı.

Doğanyol, Pütürge, Battalgazi ve Kale ilçelerinde sıcak yemek dağıtımı da devam ediyor. Çadır kurma çalışmalarına 347 jandarma personeli, 70 AFAD ekibi ve 231 köy korucusu katıldı. Hasar tespiti için ise 92 ekipte 184 teknik personelle sahada çalışmalar sürdürülüyor.

Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi, Akçadağ, Arapgir, Hekimhan, Kuluncak, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde 9 bin 754 haneye 9 bin 754 ton kömür dağıtıldı.

Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde 6 bin 778 yatak, 11 bin 707 battaniye, 5 bin 772 ısıtıcı, 10 bin 604 hazır gıda, 50 bin 648 gıda kolisi, 18 bin 685 hijyen paketi, 4 bin 630 giyim malzemesi desteği sunuldu.

HAYVANCILIK DESTEKLERİ

Deprem bölgesinde 31 ahır yıkıldı, Doğanyol'da 55 büyükbaş ve bir küçükbaş, Kale'de 4 büyükbaş, Pütürge'de ise 7 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvan telef oldu.
Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 küçükbaş hayvan Pütürge ve Doğanyol'da, 66 büyükbaş hayvan ise Pütürge, Doğanyol ve Kale ilçelerindeki hak sahiplerine dağıtıldı.

Öte yandan hayvancılık destekleri kapsamında, bölgede 1169 hayvan çadırı, 69 ton yem dağıtıldı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Malatya deprem

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