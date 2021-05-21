Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar sokağa çıktı!

AFAD Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 19.06'da 4,3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Malatya'da yaşanan depremin ardından herhangi bir can kaybı olup olmadığı araştırılıyor. İşte, detaylar...

MALATYA'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

AFAD verilerine göre Malatya'da saat 19.06’da merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremi hisseden bazı vatandaşlar evlerinden çıkarak sokaklara indi. 4.3 büyüklüğündeki deprem öncesi ve sonrası Battalgazi ilçesinde 2 büyüklüğünde birçok artçı depremde meydana geldi. (İHA)

