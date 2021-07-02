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  4. Malatya'da 55 işçi zehirlendi! Yedikleri dönerden olduğu düşünülüyor

Malatya'da 55 işçi zehirlendi! Yedikleri dönerden olduğu düşünülüyor

02.07.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da, bir tekstil fabrikasında öğle yemeğinden yiyip rahatsızlanan 55 işçi, hastaneye kaldırıldı. Malatya Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "Fabrikada görevli personelin yedikleri dönerden zehirlendikleri düşünülmekle beraber gerekli gıda ve su numune örnekleri alınarak analiz edilmek üzere laboratuvara ulaştırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Malatya'da 55 işçi zehirlendi! Yedikleri dönerden olduğu düşünülüyor

Olay, öğle saatlerinde 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. 200 kişinin çalıştığı bir tekstil fabrikasındaki 55 işçide, öğle vakti yedikleri yemekten bir süre sonra baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri baş gösterdi. İhbarla fabrikaya gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere götürülen 55 işçi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Malatya Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz 1. Organize sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikada çalışan toplam 55 kişi bugün akşam saatlerinde bulantı ve kusma şikâyetleri ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdular. Fabrikada görevli personelin yedikleri dönerden zehirlendikleri düşünülmekle beraber gerekli gıda ve su numune örnekleri alınarak analiz edilmek üzere laboratuvara ulaştırılmıştır. Başvuran hastaların tamamı acil serviste yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmişlerdir. Hastaneye yatışı gerektirecek bir hastalık durumu oluşmamıştır" denildi. (DHA)

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