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Malatya'da acı olay! Annesinin cansız bedenini yatakta buldu

02.12.2020 20:21 | Son Güncelleme:
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Malatya'da acı olay! Annesinin cansız bedenini yatakta buldu

Malatya’da 47 yaşındaki Vahide Uymaz isimli kadın yatağında ölü bulundu.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Saltanat Sokak’ta 4 katlı bir apartmanın birinci katında yaşayan Vahide Uymaz’dan (47) bir süredir haber alamayan oğlu kontrol için geldiği evde annesini yatağında hareketsiz bir şekilde yatar vaziyette buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler yaptıkları kontrolde Uymaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Vahide Uymaz’ın cenazesi polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. (İHA)

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