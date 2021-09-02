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Malatya'da adliye önünde hareketli anlar! Kendini yakmak istedi

02.09.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da benzin dolu bir bidonla adliye önünde kendini yakma tehdidinde bulunan F.K.'yı polis ekipleri etkisiz hale getirdi.

Saat 15.00 sularında benzin dolu bir bidonla Malatya Adliyesi hizmet binası önüne gelen F.K. henüz bilinmeyen bir nedenle kendini yakmak istedi.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Bir elinde benzin dolu bidon, diğer elinde çakmak bulunan şahsı polis ekipleri ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin çağrılarına olumsuz yanıt veren şahıs tehditler savururken bir anlık dalgınlığından yararlanan ekipler şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

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Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olayda ekip aracına alınan şahıs polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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