HABER
  4. Malatya'da akılalmaz kaza! Seyir halindeki araçta kendini vurdu!

Malatya'da akılalmaz kaza! Seyir halindeki araçta kendini vurdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 03:16 | Son Güncelleme

Malatya’da seyir halindeki aracında kazara silahla kendini vuran sürücü yaralandı.

Olay,Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyh Bayram Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre Rabia Parkı mevkiinde içerisinde 3 arkadaşının bulunduğu aracı ile seyir halinde olan Y.K. belindeki takılı olan silahını çıkarmaya çalışırken silahın birden ateş alması sonucunda karın boşluğunda yaralandı.

Arkadaşların yardımı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Y.K. burada tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği araçta detaylı inceleme yaparken,Y.K.’nın aracında bulunan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası... Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası...
Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma! Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!
Takla atan otomobil şarampole devrildi!Takla atan otomobil şarampole devrildi!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malatya Silahlı Yaralanma

En Çok Okunan Haberler

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

İlçeyi ayağa kaldıran iğrenç olay!

İlçeyi ayağa kaldıran iğrenç olay!

Trump: Saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir

Trump: Saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ateşkes çağrılarını görmezden geldiler! Hafter güçleri füze ve top atışlarıyla saldırdı!

Tekrar saldırmaya başladılar! Ateşkes çağrıları hiçe sayıldı!

Celal Şengör'ün telefon bağlantısı sonrası Didem Arslan ve Ekrem İmamoğlu arasında canlı yayında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Kütahya’daki vahşi cinayetlerin zanlıları tutuklandı!

Kütahya’daki vahşi cinayetlerin zanlıları tutuklandı!

Prens Harry ve Meghan Markle'ın açıklaması İngiltere'yi sarstı! Taht sıralaması arap saçına döndü!

Taht sıralaması arap saçına döndü! İngiltere'yi sarsan açıklama!

Kırıkkale'de feci kaza! Takla atan otomobil ters devrildi: Yaralılar var!

Takla atan otomobil şarampole devrildi!

Adıyaman'da toprak evde hareketsiz halde bulunmuştu! Ölüm haberi geldi!

Toprak evde hareketsiz halde bulunmuştu! Ölüm haberi geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.