Malatya’da alt geçitte kaza feci kaza: Yaralılar var

Edinilen bilgilere göre, Adliye Kavşağı mevkiinde bulunan alt geçitte meydana gelen kazada, Elazığ istikametinden gelen Emrullah A. yönetimindeki otomobil önünde seyreden Serkan D. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda, yaralılar Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altın alındı. Araçların çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)