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Malatya’da belediye otobüsleri bayramda ücretsiz

01.05.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Toplu Taşıma Hizmetleri (MOTAŞ) veren araçlar Ramazan Bayramı süresince vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek.

Malatya’da belediye otobüsleri bayramda ücretsiz

2-4 Mayıs 2022 Tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı’nda vatandaşların eş, dost, akraba ve mezarlık ziyaretlerini huzur içerisinde yapmaları için Özel Halk Otobüsleri dışında kalan Belediye otobüsleri tüm hatlarda ücretsiz hizmet verecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan Bayramında hemşerilerimizin bayramlarını mutlu ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri için sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda bayram süresince Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren araçlarımız hemşerilerimize ücretsiz olarak hizmet verecek.

Ayrıca MAŞTİ’de misafirlerini karşılayacak veya misafirlerini yolcu edecek olan hemşerilerimiz de yine MAŞTİ’ye ait olan otoparktan bayram süresince ücretsiz olarak faydalanacaklar.”

Huzur içerisinde bir bayram geçirilmesi dileğinde bulunan Başkan Gürkan, “Bütün hemşerilerimin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bu mübarek günlerin ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini diliyorum” dedi. (İHA)

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