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Malatya'da bıçaklı kavga: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 00:32 | Son Güncelleme

Malatya'da yaşanan üç ayrı bıçaklı kavgada 1'i ticari taksi şoförü olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Malatya'da bıçaklı kavga: Yaralılar var

Edinilen bilgilere göre, Hacı Abdi Mahallesi Ancarlı Sokak ile Paşaköşkü Mahallesi İsmet Paşa Caddesi kesişiminde bir ticari taksiyi durdurarak binmeye çalışan 3 kişiyi sürücü aracına almadı. Bunun üzerine sürücü ile grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada taksi sürücüsü D.K. aldığı bıçak darbeleri ile yaralanırken, şüpheliler aracın bir lastiğini de bıçakla keserek kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan taksici, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, Dabakhane Mahallesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde meydana gelen bıçaklı kavgalarda da 2 kişi yaralandı. Polis her üç olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Malatya silahlı yaralama

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