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Malatya'da bulundu! 30 yıl öncesine ait

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 19:33 | Son Güncelleme

Malatya'da 30 yıl öncesine ait patlamamış uçaksavar mermisi bulundu.

Malatya'da bulundu! 30 yıl öncesine ait

Edinilen bilgilere göre, Serdengeçti Sokak'ta bulunan bir apartmanın 1'inci katında ikamet eden yaşlı bir kadın daha önceki ikameti olan Tecde Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde 30 yıl önce bulduğu bir mühimmatı tarihi eser niteliği taşıdığını düşünerek, Kent Müzesi yetkililerini teslim etmek istedi.

UÇAKSAVAR MERMİSİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kent Müzesi yetkileri mühimmatın patlamamış olan bir mermi olduğunu merminin polis ekiplerine teslim edilmesinin gerektiğini belirtmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirdi. Yaşlı kadının ikameti gelen polis ekipleri yaptığı incelemede mühimmatın uçaksavar mermisi olduğunu tespit etti.

Yaşlı kadın tarafından polis ekiplerine teslim edilen yaklaşık 30 yıl öncesine ait patlamamış uçaksavar mermisi incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Uçaksavar mermisi

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