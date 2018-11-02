Malatya'da C-4 yüklü otomobil yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elazığ-Malatya karayolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Son dakika habere göre, aramada, aracın yakıt deposuna zulalanmış, C-4 olduğu değerlendirilen 28 kilogram patlayıcı madde ile elektrikli fünye ele geçirildi. Araç sürücüsü A.R.Ü. gözaltına alındı.

