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Malatya'da C-4 yüklü otomobil yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 09:38 | Son Güncelleme

Malatya'da bir otomobilde paketlenmiş 28 kilogram patlayıcı madde ile bomba düzeneği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elazığ-Malatya karayolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Son dakika habere göre, aramada, aracın yakıt deposuna zulalanmış, C-4 olduğu değerlendirilen 28 kilogram patlayıcı madde ile elektrikli fünye ele geçirildi. Araç sürücüsü A.R.Ü. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya terör Emniyet PKK

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Heryerde yakalanıyorlar. Toplu eylemler serisi yapacaklardı galiba. Inşallah 1 tanesi bile gözden kaçmaz. Ilgili teröristlere ulaşılırsa müebbet hapis verilmeli.
@akin_caliskan2 idam idam idam. Memleketime milletime kastedenleri neden besleyelim.
kudurdular yine
vaybe Allahtan seçimler var yoksa yakalanmayacaktı
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