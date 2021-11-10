HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya'da çöken binadan yaralıları kurtaranlar, yaşananları anlattı

Malatya'da çöken binadan yaralıları kurtaranlar, yaşananları anlattı

10.11.2021 02:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da 2 katlı binanın çökmesinin ardından çok sayıda kişi enkaz altında kalmış, ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları sonucunda kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Göçüğün ilk başında kurtarılan 13 kişi dışında enkazda başka kimseye rastlanılmamasının ardından çalışmalar sona ermişti. Malatya'da çöken binanın enkazı altında kalan yaralıları çıkaran vatandaşlar, yaşananları anlattı.

Malatya'da çöken binadan yaralıları kurtaranlar, yaşananları anlattı

Bir anda yakınında bulunan binanın çöktüğünü belirten İrfan Tunay, "Enkaz olduğunda ilk gelenlerden bir tanesiyim. İçeride yaralıların olduğunu gördüm. Bir toz dumanı kapladığı bir alandı zaten. Göz gözü görmüyordu. Ben ve arkadaşlarımla birlikte 4 tane vatandaşı çıkardık. O anki atmosferi anlatamıyorum. O an şoktaydım, toz duman içindeydik ama büyük bir gürültü geldiğini karşı taraftaydım, gördüm. Direkt enkaza doğru koşmaya başladım. Biz toz dumandan içeriye girdik. İçeride bir boşluk vardı, oradan içeriye girdik. İçeride enkaz altında kalan birkaç tane vatandaşımız vardı. Biz de makaslarla kesip betondan çıkarttık" dedi.

Son Dakika: Malatya'da çöken binada enkaz altında kimse kalmadı! 3 kişi gözaltındaSon Dakika: Malatya'da çöken binada enkaz altında kimse kalmadı! 3 kişi gözaltında

"'YARDIM EDİN' ÇAĞRISI DUYDUK"

Yaralıları çıkarmaya yardım eden ve göçüğü gören diğer vatandaşlar ise gürültü sesiyle caddeye doğru koştuklarını, enkazın üstüne çıktılarını, enkazın arasında bir boşluk olduğunu ve oradan vatandaşların 'yardım edin' çağrılarını duyduktan sonra içeriye girerek, yaralıları kurtardıklarını söyledi.

AK PARTİ'Lİ ÇALIK: GÖÇÜĞÜN OLDUĞU YERE 2 ADIM SONRA HEMEN BENİM ECZANEM

Binanın çöktüğünü duyan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Ankara'dan memleketi Malatya'ya gelerek beraberindeki heyetle birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Çalık, burasının çocukluğunun geçtiği bölge olduğunu kaydederek, "İş hayatımın geçtiği semt; Sıtmapınarı. Göçüğün olduğu yere 2 adım sonra hemen benim eczanem. Bütün buradaki esnaflarımıza, vatandaşlarımıza, komşularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah, herhangi bir can kaybı olmadan enkazın tamamlanmasını ve kaldırılmasını temenni ediyoruz. Şu ana kadar 13 tane yaralımız çıkarıldı. Şu anda 8 hastamız taburcu edilmiş vaziyette, 5 tane hastamızdan 3'ü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanemizde, 2'si İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde. Biri yoğun bakımda olmak üzere tedavi görmekte. Ankara'dan şimdi geldik, yetkililerimizden bir kez daha bilgi aldık. İnşallah, hiçbir can kaybımız olmadan bu afeti atlatmış oluruz. 2020 yılında yaşamış olduğumuz deprem bize çok acı tecrübeler yaşattı. Bu yıkımı görünce de bir kez daha o yaralar tekrar tazelendi. Ama binlerce kez şükürler olsun Cumhurbaşkanım başta olmak üzere, İçişleri Bakanıma, Çevre ve Şehircilik Bakanıma, Sağlık Bakanıma, Valimize, Belediye Başkanlarımıza ve bütün çalışan arkadaşlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimizi iletiyorum" diye konuştu.

KEPÇENİN TAVANINDA NAMAZ KILAN ÇALIŞAN DUYGULANDIRDI

Binanın çökmesiyle olay yerine gelen ekiplerden Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi çalışanı, yoğun enkaz kaldırma mesaisi sonrası ara vererek, çalıştığı kepçenin tavanına çıktıktan sonra namaz kıldığı görüldü. Bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından fotoğraflanarak, duygulandırdı. (DHA)

Malatya'da çöken binanın enkazından çıkan vatandaş, dehşet anlarını anlattıMalatya'da çöken binanın enkazından çıkan vatandaş, dehşet anlarını anlattı

38a94e835e25322775d7045d60fc4bdd

230e7ef5b70e9ed87ef4e349db207eb4

a5a13492f9aef6eb7bd04f0100285d2e

cf7492c534a1e7ff638b70262ea8df14

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİki usta yan yanaİki usta yan yana
PARTNER Türkiye'nin önde gelen iki giyim devinden skandal görüntüler! Etiketi kaldırınca şok yaşadı Türkiye'nin önde gelen iki giyim devinden skandal görüntüler! Etiketi kaldırınca şok yaşadı
Kocaeli'deki korkunç servis kazasında bir acı haber dahaKocaeli'deki korkunç servis kazasında bir acı haber daha
Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

80 bin kişiye ihtiyaç var! Maaşları 47 bin dolar

80 bin kişiye ihtiyaç var! Maaşları 47 bin dolar

Enkaz altında kimse kalmadı! 3 kişi gözaltında

Enkaz altında kimse kalmadı! 3 kişi gözaltında

Türk-İş'ten 'asgari ücret' açıklaması

Türk-İş'ten 'asgari ücret' açıklaması

9 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

9 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

Öğretmen spor salonunda asılı halde bulundu

Öğretmen spor salonunda asılı halde bulundu

AB: Biz Türk hükümetine para vermiyoruz, Türkiye’deki mültecileri destekliyoruz

AB: Biz Türk hükümetine para vermiyoruz, Türkiye’deki mültecileri destekliyoruz

İlginizi Çekebilir

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen tıraş bıçakları

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen tıraş bıçakları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

Duruşundan ödün vermeyen erkekler için...

Duruşundan ödün vermeyen erkekler için...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Vatandaşı ilçeden kovmuştu! Harekete geçildi

Vatandaşı ilçeden kovmuştu! Harekete geçildi

Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.