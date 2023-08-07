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Malatya'da dehşet! Nişanlısını öldüren kadın, dükkana sığınıp su istedi

07.08.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da dehşete düşüren bir cinayet olayı yaşandı. A.B. (43), ailevi sebeplerden ötürü tartıştığı nişanlısı Ulaş Kuruçay'ı (44) göğsünden bıçakladı. Olay sonrası elinde bıçakla bir iş yerine sığınan kadın, nişanlısını öldürdüğünü söyleyip su istedi. Ulaş Kuruçay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polise teslim olan A.B. ise ise gözaltına alındı. İşte detaylar...

Malatya'da dehşet! Nişanlısını öldüren kadın, dükkana sığınıp su istedi

Dehşete düşüren olay, gece yarısı Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Evliyaoğlu Sokak'ta bulunan bir apartmanın zemin katında yaşayan A.B.’nin (43) ikametine gelen nişanlısı Ulaş Kuruçay (44) ile kadın arasında ailevi bir konudan dolayı tartışma çıktı.

İŞ YERİNE SIĞINIP SU İSTEDİ

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda A.B. nişanlısını bıçakla göğsünde yaraladı. Kendisi de elinden yaralanan genç kadın, bulunduğu ikamete yakın bir noktadaki bir iş yerine suç aletiyle birlikte sığınarak Ulaş Kuruçay’ı öldürdüğünü belirtip su istedi.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Ulaş Kuruçay kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Olayda hafif şekilde yaralanan A.B. ise kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesi’ndeki işlemleri sonrası gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Malatya

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