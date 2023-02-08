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  4. Malatya'da dehşete düşüren anlar! 4 katlı bina depremde yerle bir oldu

Malatya'da dehşete düşüren anlar! 4 katlı bina depremde yerle bir oldu

08.02.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, Malatya'da hasar gören 4 katlı binanın boşaltıldıktan sonra çöktüğü anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya’da yıkılan binaların enkazında arama çalışmaları sürüyor. Enkazdan sağ çıkarılan vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye kaldırılıyor.

Ortaya çıkan görüntülerde Battalgazi ilçesi Akpınar Meydanı'nda bir binanın çökme anı yer alıyor. İlk depremde hasar gören, boşaltılan 4 katlı bina, öğle saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Görüntülerde, bölgede güvenlik önlemi alan ekiplerle vatandaşları sağa sola kaçıştığı görüldü.

(DHA)

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