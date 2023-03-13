MALATYA'DA DEPREM! 13 Mart 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş ve Adıyaman'dan da hissedildi!

Malatya'da deprem meydana geldi. Malatya Pütürge depremi ile ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada sarsıntının saat 05:13 sıralarında gerçekleştiği kaydedildi. İşte Malatya depremi ile ilgili yapılan açıklamanın ayrıntıları...

MALATYA'DA 4.5 ŞİDDETİNDE DEPREM

Malatya'da deprem meydana geldiği açıklandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada Malatya'da saat 05.13 sıralarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı.

AFAD'ın verilerine göre deprem 8 km derinlikte gerçekleşti.

AFAD'dan yapılan paylaşım:

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.5 olarak belirtildi.

Deprem 5.0 derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama:

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



