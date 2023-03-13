MALATYA'DA DEPREM! 13 Mart 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş ve Adıyaman'dan da hissedildi!

Malatya'da deprem meydana geldi. Malatya Pütürge depremi ile ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada sarsıntının saat 05:13 sıralarında gerçekleştiği kaydedildi. İşte Malatya depremi ile ilgili yapılan açıklamanın ayrıntıları...
Malatya'da deprem meydana geldiği açıklandı.
AFAD'dan yapılan açıklamada Malatya'da saat 05.13 sıralarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı.
AFAD'ın verilerine göre deprem 8 km derinlikte gerçekleşti.
AFAD'dan yapılan paylaşım:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 13, 2023
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Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2023-03-13
Saat:05:13:51 TSİ
Enlem:38.194 N
Boylam:38.67 E
Derinlik:8 km
Detay:https://t.co/TNhdSFkaeY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.5 olarak belirtildi.
Deprem 5.0 derinlikte gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama:
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 13, 2023
BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) https://t.co/YAwIT2lRu6
13.03.2023, 05:13:51 TSİ
Büyüklük: 4.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ