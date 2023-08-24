YEŞİLYURT, MALATYA'DA DEPREM! 24 Ağustos 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 5.0'lık sarsıntı Adıyaman'da da hissedildi

Malatya'da deprem meydana geldiği aktarıldı. Malatya depremi ile ilgili son dakika açıklaması sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yayımlanan veriler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sarsıntı, Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi. İşte 24 Ağustos 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

MALATYA 5.0 İLE SALLANDI

Malatya’da 5.0 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD depremin merkez üssünü Yeşilyurt olarak açıkladı.

Saat 08.35 sıralarında gerçekleşen sarsıntının derinlik bilgisi 7 km olarak belirtildi.

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI ÇINAR'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'dan depremin ardından ilk açıklama geldi. Habertürk'e konuşan Çınar "Saha taraması yapıyoruz, şu ana kadar olumsuz bir durum yansımadı" dedi.

SON DEPREMLER LİSTESİ! 24 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE

2023.08.24 08:35:22 38.2652 38.2040 5.0 -.- 5.0 4.8 SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.08.24 07:52:20 38.8037 37.4200 6.5 -.- 1.8 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.08.24 07:43:33 38.3238 36.9823 22.7 -.- 1.5 -.- IGDEMLIK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.24 07:39:58 38.1835 37.2432 10.9 -.- 1.5 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.24 07:38:43 37.8505 36.5352 13.8 -.- 2.2 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.24 06:18:31 38.0620 26.5312 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.08.24 06:00:36 38.0063 38.1138 3.6 -.- 2.2 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.08.24 05:41:17 38.0328 36.6158 5.4 -.- 2.4 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.24 05:40:22 36.8615 27.9730 11.3 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.24 05:35:29 36.0137 35.9718 11.1 -.- 1.9 -.- MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.08.24 05:23:21 38.1177 26.3260 7.6 -.- 2.2 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel

2023.08.24 05:14:05 38.2948 38.2015 8.5 -.- 2.0 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.08.24 04:57:51 38.4648 36.6660 4.9 -.- 2.0 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.08.24 04:54:58 37.1340 28.7798 4.1 -.- 1.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel

2023.08.24 04:51:16 39.7523 37.3907 10.2 -.- 1.4 -.- ACIPINAR-HAFIK (SIVAS) İlksel

2023.08.24 04:45:23 36.8803 27.9732 5.3 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.24 04:42:46 39.6838 37.3700 2.6 -.- 2.0 -.- AKPINAR-(SIVAS) İlksel

2023.08.24 04:37:16 36.8958 27.9880 10.4 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.24 04:35:52 36.8545 27.9620 5.3 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.24 04:33:07 40.4018 28.7383 5.0 -.- 1.5 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA) İlksel

2023.08.24 04:25:55 36.8692 27.9817 5.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.24 04:07:45 38.0253 36.5642 4.6 -.- 2.0 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.24 03:51:15 37.0820 28.4535 3.3 -.- 1.2 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2023.08.24 03:31:51 38.3927 36.6833 13.8 -.- 1.7 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.08.24 03:28:25 38.0918 36.6707 5.4 -.- 1.7 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.24 03:27:09 39.0210 29.8752 5.0 -.- 1.8 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2023.08.24 03:24:07 36.8683 27.9663 5.0 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.24 03:21:23 37.9823 36.3477 7.9 -.- 1.7 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.24 03:08:59 37.3658 37.1282 5.3 -.- 1.6 -.- KARACAY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.24 02:47:23 37.0775 28.9387 13.9 -.- 1.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2023.08.24 02:33:49 37.6298 35.3475 7.8 -.- 2.0 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.08.24 02:18:17 36.9288 36.4637 10.2 -.- 1.6 -.- YAGIZLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.08.24 01:57:33 37.9975 36.4042 5.4 -.- 1.9 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.24 01:52:44 37.7453 36.6117 8.2 -.- 1.5 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.24 01:39:27 37.2193 30.6072 11.1 -.- 1.9 -.- KARAVELILER-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel

2023.08.24 01:37:28 38.1025 38.5473 5.6 -.- 1.9 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.08.24 01:21:32 38.0863 38.4785 3.0 -.- 2.6 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.08.24 01:04:29 40.8478 42.8060 7.2 -.- 2.2 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2023.08.24 01:03:45 39.0828 40.1082 4.4 -.- 1.8 -.- AKPINAR-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel

2023.08.24 00:23:52 38.1082 36.5983 5.3 -.- 2.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.24 00:21:43 38.3610 37.3662 5.0 -.- 2.0 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.24 00:15:54 38.0203 37.6762 11.5 -.- 1.7 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

