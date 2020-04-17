Malatya'da deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Malatya'da saat 13.20'de merkez \u00fcss\u00fc Kale olan bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc 3.5 olarak duyurdu. \nKandilli depremin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc 3.3 olarak a\u00e7\u0131klad\u0131. G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER 23 Nisan'a tarih vermi\u015fti! Dayanamad\u0131, o ilac\u0131 a\u00e7\u0131klad\u01312 g\u00fcnde 20 T\u00fcrk hayat\u0131n\u0131 kaybettiDikkat! Saat 5 ile 10 aras\u0131nda d\u0131\u015far\u0131da duruyorsan\u0131z...