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Malatya'da deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 14:13 | Son Güncelleme

Malatya'da saat 13:20'de bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.

Malatya'da deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Malatya'da saat 13.20'de merkez üssü Kale olan bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.

Kandilli depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı.

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