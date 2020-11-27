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Malatya'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

27.11.2020 11:36 | Son Güncelleme:
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Malatya'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Malatya'da saat 11.27'de bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. Paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can mal kaybı yaşanmadı.

Malatya'da saat 11.27'de bir deprem meydana geldi. AFAD, yerin 7 km altında meydana gelen depremin merkez üssünü Pütürge, büyüklüğünü ise 4.7 olarak açıkladı. Deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Battalgazi ilçesi Uluköy Mahallesi olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bölgede meydana gelen depremin ardından saat 11.34'te 3 büyüklüğünde bir artçı meydana geldi.

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MALATYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber almadık. Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız devam ediyor, biz de yakından durumu takip ediyoruz." dedi.

'CAN KAYBI VE YIKIM GİBİR BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL'

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın meydana gelen depremle ilgili şunları ifade etti:

"Tahminim 10 saniye kadar sürdü deprem. Bize ulaşmış olumsuz bir durum yok. Bazı ahşap evlerde hasar var. Sık sık artçılar oluyordu ama şu an olan deprem bu artçılardan çok daha şiddetliydi. Benim kanaatim ve aldığım bilgilere göre bu kendi başına bir sarsıntı. Malatya ve Pütürge arası 70 kilometre. Can kaybı ve yıkım gibi bir durum söz konusu değil. Bize ulaşmış bir sorun henüz görünmüyor. Depremin merkez üssü Battalgazi ve Pütürge arasındaki Uluköy'dür."

KIZILAY: GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Türk Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir" denildi.

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