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Malatya'da deprem anı böyle kaydedildi: Dehşete düşüren görüntüler! Tsunamiyi andırdı

15.02.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden ilki, Malatya'da güvenlik kamerasına yansıdı. Bir çiftlikteki havuzu gösteren ve tsunamiyi hatırlatan o görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü.

Malatya'da deprem anı böyle kaydedildi: Dehşete düşüren görüntüler! Tsunamiyi andırdı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle 10 ilde 35 binden fazla insan hayatını kaybetti, 105 binden fazla kişi de yaralandı. Depremin 10'uncu gününe girilirken birçok ilde arama kurtarma çalışmaları da aralıksız sürmeye devam ediyor. Bir taraftan kurtarma çalışması sürerken, bir taraftan da yaraların sarılmaya çalışıldığı şehirlerden deprem anına ait yeni görüntüler çıkıyor.

TSUNAMİYİ ANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Malatya'da bir çiftliğin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ise depremin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Depremin başlaması ile çiftlikte bulunan sulama havuzundaki suyun, sağa sola ve öne doğru taşması dikkat çekti. O anlar tsunamiyi andırdı. (İHA)

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