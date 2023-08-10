MALATYA'DA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Elazığ, Gaziantep ve Diyarbakır'dan da hissedildi!

Malatya'da deprem meydana geldi. Yapılan açıklama sonrası Malatya başta olmak üzere Elazığ, Gaziantep ve Diyarbakır gibi sarsıntı hissedilen şehirlerde yaşayan vatandaşlar Malatya depremi için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan Malatya'da deprem açıklaması...

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Malatya'da Yeşilyurt merkezli 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.0 kilometre olarak açıklandı.

KANDİLLİ SARATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.08.10 20:47:59 38.2865 38.2120 5.0 -.- 5.2 5.2 IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.08.10 20:23:31 38.2068 36.7250 14.3 -.- 1.5 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.10 19:58:37 39.4822 29.8158 8.1 -.- 2.1 -.- ORTACA-(KUTAHYA) İlksel

2023.08.10 19:41:39 38.2832 37.3895 5.0 -.- 1.6 -.- TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.10 18:56:29 37.5552 35.7478 10.1 -.- 1.7 -.- BAGOZU-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.08.10 18:20:06 37.0465 28.0655 15.5 -.- 1.2 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA) İlksel

2023.08.10 18:06:47 38.0817 32.6202 18.7 -.- 1.7 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2023.08.10 17:13:12 41.5238 39.3832 11.7 -.- 3.1 3.0 TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel

2023.08.10 17:02:22 39.5775 23.4593 9.9 -.- 3.6 3.7 YUNANISTAN İlksel

2023.08.10 17:01:34 38.4690 37.3352 2.1 -.- 3.1 3.1 YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel



