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MALATYA'DA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Elazığ, Gaziantep ve Diyarbakır'dan da hissedildi!

10.08.2023 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da deprem haberleri son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. 10 Ağustos Cuma günü Malatya'da bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, yerin 7.0 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Malatya, Elazığ, Gaziantep ve Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar sarsıntının detaylarını sorgulamaya başladılar. Peki, Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Ayrıntılar haberimizde...

MALATYA'DA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Elazığ, Gaziantep ve Diyarbakır'dan da hissedildi!

Malatya'da deprem meydana geldi. Yapılan açıklama sonrası Malatya başta olmak üzere Elazığ, Gaziantep ve Diyarbakır gibi sarsıntı hissedilen şehirlerde yaşayan vatandaşlar Malatya depremi için Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesini inceliyor. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan Malatya'da deprem açıklaması...

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Malatya'da Yeşilyurt merkezli 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.0 kilometre olarak açıklandı.

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KANDİLLİ SARATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.08.10 20:47:59 38.2865 38.2120 5.0 -.- 5.2 5.2 IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.10 20:23:31 38.2068 36.7250 14.3 -.- 1.5 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.10 19:58:37 39.4822 29.8158 8.1 -.- 2.1 -.- ORTACA-(KUTAHYA) İlksel
2023.08.10 19:41:39 38.2832 37.3895 5.0 -.- 1.6 -.- TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.10 18:56:29 37.5552 35.7478 10.1 -.- 1.7 -.- BAGOZU-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.10 18:20:06 37.0465 28.0655 15.5 -.- 1.2 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA) İlksel
2023.08.10 18:06:47 38.0817 32.6202 18.7 -.- 1.7 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.08.10 17:13:12 41.5238 39.3832 11.7 -.- 3.1 3.0 TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2023.08.10 17:02:22 39.5775 23.4593 9.9 -.- 3.6 3.7 YUNANISTAN İlksel
2023.08.10 17:01:34 38.4690 37.3352 2.1 -.- 3.1 3.1 YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel

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