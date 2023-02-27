Malatya'da deprem! 27 Şubat Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? Kahramanmaraş ve Adıyaman'dan hissedildi!

6 Şubat depremi ve artçı depremlerin ardından Malatya bir kez daha sallandı. Depremi hisseden çok sayıda vatandaş, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Depremin Kahramanmaraş ve Adıyaman'dan da hissedildiği açıklandı. Peki Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...

MALATYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD, Malatya Yeşilyurt'ta 12.04 sıralarında deprem olduğunu açıkladı. Depremin şiddeti 5.6 derinliği 6.96 km olarak belirlendi.

Depremin ardından ekipler, 'Uzaklaşın' uyarısı yaptı.

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

