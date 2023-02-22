Malatya'da deprem mi oldu? 22 Şubat Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Hatayda geçtiğimiz günlerde bir deprem daha meydana gelmesinin ardından şimdi de Malatya'da 10.56 sıralarında deprem oldu. Depremin ardından büyüklüğü ve derinliği sorgulanmaya başlandı. Peki Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Malatya Doğanşehir'de 10.56 sıralarında 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 5.0 km olarak aktarıldı.
Son depremlerin bilgisi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor.
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