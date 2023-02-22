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Malatya'da deprem mi oldu? 22 Şubat Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

22.02.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından peş peşe deprem olmaya devam ediyor. Artçı depremler sıklıkla gerçekleşirken birçok bölge normal depremlerle de sarsılıyor. En son Malatya Doğanşehir'de deprem oldu. Peki Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Malatya'da deprem mi oldu? 22 Şubat Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Hatayda geçtiğimiz günlerde bir deprem daha meydana gelmesinin ardından şimdi de Malatya'da 10.56 sıralarında deprem oldu. Depremin ardından büyüklüğü ve derinliği sorgulanmaya başlandı. Peki Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Malatya'da deprem mi oldu? 22 Şubat Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

MALATYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Malatya Doğanşehir'de 10.56 sıralarında 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 5.0 km olarak aktarıldı.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Son depremlerin bilgisi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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