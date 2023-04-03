Malatya'da deprem mi oldu? 3 Nisan 2023 nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Malatya 4.3 ile sallandı: Kahramanmaraş ve Adıyaman'dan hissedildi

Malatya'da deprem meydana geldi. Malatya depremi ile ilgili son dakika açıklaması sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yayımlanan veriler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 3 Nisan 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
Malatya, Doğanşehir'de saat 13.52 sıralarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 11.13 km derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 3, 2023
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Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2023-04-03
Saat:13:52:54 TSİ
Enlem:38.075 N
Boylam:37.823 E
Derinlik:11.13 km
Detay:https://t.co/aWdb4sfptA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.2 olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 3, 2023
GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA) https://t.co/IM5EheDBIa
03.04.2023, 13:52:53 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.