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  4. Malatya'da deprem mi oldu? 3 Nisan 2023 nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Malatya 4.3 ile sallandı: Kahramanmaraş ve Adıyaman'dan hissedildi

Malatya'da deprem mi oldu? 3 Nisan 2023 nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Malatya 4.3 ile sallandı: Kahramanmaraş ve Adıyaman'dan hissedildi

03.04.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya ile ilgili son dakika deprem açıklaması yapıldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Malatya, Doğanşehir'de meydana gelen sarsıntıya ilişkin detayları paylaştı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi anbean güncelleniyor. Peki deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 3 Nisan 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

Malatya'da deprem mi oldu? 3 Nisan 2023 nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Malatya 4.3 ile sallandı: Kahramanmaraş ve Adıyaman'dan hissedildi

Malatya'da deprem meydana geldi. Malatya depremi ile ilgili son dakika açıklaması sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yayımlanan veriler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 3 Nisan 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!

Malatya, Doğanşehir'de saat 13.52 sıralarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin 11.13 km derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.2 olarak duyurdu.

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA | Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu...SON DAKİKA | Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu...
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