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Malatya'da deprem soruşturmasında 4 zanlı tutuklandı

15.02.2023 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında 4 zanlı tutuklandı.

Malatya'da deprem soruşturmasında 4 zanlı tutuklandı

Malatya’da depremde hasar gören ve yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 zanlıdan 4’ü tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da hasar oluşan ve yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu bulunduğu tespit edilen çeşitli meslek gruplarındaki 46 zanlıya yönelik Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında 19 şahıs gözaltına alınırken, zanlılardan 4’ü çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Firari durumda olan 20 şüphelinin yakalanması yönelik Ankara, Antalya, Çanakkale, Çorum, İstanbul, Konya ve Ordu’da çalışmalar başlatılırken, zanlılar için yurt dışı yasağı tedbir kararı alındı.

15 zanlının polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, 7 şüphelinin açık kimlik ve adres bilgilerine yönelik çalışmalarında devam ettiği öğrenildi. (İHA)

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