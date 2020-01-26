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Malatya'da depreme doğumhanede yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 16:16 | Son Güncelleme

Malatya’da özel bir hastanede doğum yapan kadın ve sağlık görevlileri, depreme hastanede yakalandı. Sağlık görevlilerinin büyük korku yaşadığı deprem anında doktor "sakin olun" telkinleri ile personeli sakinleştirmeye çalıştı.

Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin etkisinin en fazla yaşandığı komşu şehir Malatya’da yeni doğum yapan bir anne ve doğumu gerçekleştiren sağlık ekibi depreme hastanede yakalandı. Yeni doğan bebeği görüntüleyen bir sağlıkçı ise, cep telefonu ile deprem anında yaşananları da kaydetti.

Görüntülerde depremde sağlık görevlilerinin panik yaşadığı, depremin şiddetlenmesi ile raf ve dolaplardaki malzemelerin çıkardığı seslerin de arttığı görüldü. Personelin panik olduğu anlarda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Miray Sekin Eser’in "sakin olun" telkinleri dikkat çekti.

Depreme doğumhanede yakalandılar

Doğum Uzmanı Miray Sekin Eser, "Doğumu gerçekleştirdiğimiz anda deprem meydana geldi. Anne ve bebeği bırakıp bir yere gidemezdim. Anne ve ekibimizin güvenliği için sakin kalmaları gerekiyordu. Doğumu gerçekleştirdik. Anne ve bebeğin durumu gayet iyi" dedi.

(İHA)


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