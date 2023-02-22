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Malatya'da depremin anına ait yeni görüntüler caminin güvenlik kamerasında

22.02.2023 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir caminin güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, vatandaşların panik anları görülüyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, bölgede çekilen görüntüler ise afetin boyutunu gözler önüne seriyor.

Günler sonra ortaya çıkan 7.6 büyüklüğündeki depreme ait görüntüler, Battalgazi ilçesi Hasan Varol Mahallesi’nde bulunan Kernek Karagözlüler Camii’nin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Deprem sırasında vatandaşların panik anları görülürken, emekleyen, kedisini arayan, işaret parmağını kaldırarak camide tekbir getiren ve kolonlara sarılanlar yer alıyor.

(İHA)

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deprem Malatya cami

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