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Malatya'da dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulundu

16.01.2021 20:12 | Son Güncelleme:
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Malatya'da dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulundu

Malatya'da, dini nikahlı Hüseyin Ördek (46) ve Nergis Beyaz (32) çifti, bıçakla boğazlarından kesilmiş halde evlerinde ölü bulundu. Polis, olayda kullanıldığı tahmin edilen bıçağı evde bulurken, çiftin, birbirlerini bıçakla öldürmüş olabileceği ileri sürüldü. Çiftin ölüm kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından ortaya çıkacak.

Olay, akşam saatlerinde Yavuzselim Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi.

KANLAR İÇİNDE YATAR HALDE BULDULAR

4 katlı apartmanın en üst katında birlikte yaşan dini nikahlı Hüseyin Ördek ve Nergis Beyaz'ın 7 yaşındaki çocuklarının bağırma sesleri üzerine gelen komşular, çifti boğazları kesilmiş halde kanlar içerisinde yatarken buldu.

Komşular, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde kalbi duran çift, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan çift, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekiplerince olayda kullanıldığı düşünülen bıçak bulunurken, çiftin kavga ederek birbirlerini bıçakla öldürdüğü iddia edildi.

KÜÇÜK ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Olay sonrası 7 yaşındaki çocuk ise Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) koruma altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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