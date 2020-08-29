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  4. Malatya'da Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Malatya'da Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 23:39 | Son Güncelleme

Malatya'nın Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Malatya'da Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Bay'a koronavirüs şüphesi üzerine başvurduğu hastanede Kovid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Bay'ın tedavisine başlandı.

Başkan Hakan Bay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, dün yapılan kontrollerin ardından Kovıd-19 test sonucum maalesef pozitif çıkmıştır. Şu an için sağlık durumum gayet iyi, 14 günlük karantina ve tedavi sürecim başladı. Dualarınızı bizden eksik etmeyin" dedi. (DHA)

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