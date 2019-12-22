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Malatya’da döner bıçaklı muştalı kavga: Yaralılar var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 05:15 | Son Güncelleme

Malatya’da iki kişi arasında yaşanan döner bıçaklı, muştalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya’da döner bıçaklı muştalı kavga: Yaralılar var!

Edinilen bilgilere göre; Kışla Caddesi üzerinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı, B.Y. (32) ile B.K. (23) arasında kavga çıktı.

Kavga da B.K. tarafından muşta ile yaralanan B.Y. çevrede bulunan bir lokantada aldığı döner bıçağı ile olay yerine dönerek B.K.’yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yarlılardan B.Y. Turgut Özal Tıp Fakültesine diğer yaralı B.K. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Silahlı kavga

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