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Malatya'da eğlence merkezinde silahlı kavga!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 02:02 | Son Güncelleme

Malatya’da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.Kavgada 1 kişi darp sonucu yaralandı.

Malatya'da eğlence merkezinde silahlı kavga!

Olay Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında Antepli sokak içerisinde bulunan bir eğlence merkezinde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Silahlarında kullanıldığı olayda İ.B. darp sonucunda yaralanırken olaya karıştıkları belirlenen 3 kişi olay yerine geldikleri araçlardan birini olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri 4 adet boş tüfek kartuşu buldu. Olaya karıştıkları belirlenen 3 kişinin kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Konuyla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (İHA)

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