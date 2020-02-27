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Malatya'da ele geçirildi! Hemen gözaltına alındılar

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2020 15:03 | Son Güncelleme

Malatya'da 17 tane tarihi eser kapsamında sikke, 1 adet dolar basımında kullanılan 100 dolarlık metal banknot kalıbı ele geçirildi.

Malatya'da ele geçirildi! Hemen gözaltına alındılar

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesi, sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 4 aranması bulunan 1 şüpheli, yapılan takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

para

Şüphelinin yapılan ikamet ve üst aramasında, 1 adet sahte Dolar basımında kullanılan 100 Dolarlık Metal Banknot kalıbı, 17 adet tarihi eser kapsamında sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında tahkikata başlandığı bildirilip, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği kaydedildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya sahte dolar sikke

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